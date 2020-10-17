Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
19:25 - Читать на русском
Манчестер Сіті в рамках 5-го туру чемпіонату Англії приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 5-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Арсенал розпочався о 19:30 за київським часом. Відеотрансляція від "Setanta Sports" доступна в цій новині, "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
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Стартові склади
Манчестер Сіті:
Арсенал:
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