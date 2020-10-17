Манчестер Сити – Арсенал: стартовые составы на матч АПЛ
18:35 - Читати українською
Манчестер Сити в рамках 5-го тура чемпионата Англии принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура АПЛ Манчестер Сити – Арсенал начнётся в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляция от "Setanta Sports" доступна в этой новости, "Футбол 24" также проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Стартовые составы
Манчестер Сити:
Арсенал:
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