Олександр Зінченко піддався добрячому цькуванню серед партнерів по Манчестер Сіті після фіаско в Іспанії, де Україна без шансів поступилася з рахунком 0:4.

В ефірі програми "Головна команда" дружина 23-річного гравця збірної України Влада Седан поскаржилася на ситуацію свого коханого в англійському клубі. За словами журналістки каналів "Футбол", Зінченко став об'єктом глузувань з боку не лише тренера, а й своїх партнерів по Ман Сіті. Гравці збірної Іспанії Ферран Торрес, Ерік Гарсія та Родрі регулярно тролять українця на тренуваннях.

Зінченко став однією з причин, чому Манчестер Сіті не купив нового захисника

Кожного разу, коли іспанці зустрічаються з Олександром, пропонують йому м'яч. Мовляв, хоч так Зінченко зможе з ним попрацювати, адже в матчі Ліги націй Іспанія – Україна (4:0) не тільки він, а й вся команда Шевченка виглядала дуже слабко і здебільшого не могла навіть перейти центр поля. Дружина хавбека запевняє, що нікому з гравців збірної не дісталося стільки знущань, як її чоловіку.

Нагадаємо, наш легіонер з Ман Сіті зараз відновлюється від травми, тож не зможе реваншуватися 13 жовтня в київському поєдинку проти "Фурії Рохи".

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020