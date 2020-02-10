Ман Сити или Ливерпуль захотят купить Погба, я не удивлюсь, – бывшая звезда АПЛ шокировал прогнозом для француза

Бывший нападающий сборной Англии и ряда клубов АПЛ Даррен Бент поделился мыслями относительно непростой ситуации хавбека Поля Погба в Манчестер Юнайтед.

"Порой его действительно жаль. Он стал козлом отпущения абсолютно для всех. Даже когда он не играет, люди обвиняют его и говорят только о нем. Я не думаю, что влияние социальных сетей сильно ему мешает.

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Когда на рынке появляется игрок уровня Погба, то будет много претендентов. Давайте не забывать, что ему всего 26 лет. Я не удивлюсь, если такие команды как Манчестер Сити или Ливерпуль захотят приобрести Погба. Если он в отличной форме, он может усилить большинство команд мира", – цитирует Бента Daily Mail.

Напомним, Погба пропустил большую часть сезона 2019/20 из-за травмы стопы, пока француз продолжает свою реабилитацию.