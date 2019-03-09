Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко зберігає своє місце в стартовому складі "містян"

Манчестер Сіті приймає Уотфорд в 30-му турі чемпіонату Англії. Стартові склади шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Манчестер Сіті перебуває на першому місці в АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на 1 очко. "Містяни" виграли 5 попередніх матчів чемпіонату, а сьогодні зустрічаються з міцним середняком Уотфордом (8 місце). Олександр Зінченко, який грав у кожному з останніх 6-и поєдинків у всіх турнірах (5 в основі), вчетверте поспіль виходить у старті команди Гвардіоли.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек

Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані, Отаменді, Зінченко – Гюндоган – Марез, Б.Сілва, Д.Сілва, Стерлінг – Агуеро.

Запасні: Муріч, Даніло, Ляпорт, Сане, Делф, Жезус, Фоден

Уотфорд: Фостер – Янмаат, Брітос, Кабаселе, Масіна – Феменіа, Клеверлі, Капу, Дукуре, Саксесс – Грей

Запасні: Гомес, Каркарт, Холебас, Квіна, Сема, Деулофеу, Діні.