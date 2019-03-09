Манчестер Сити – Уотфорд: Зинченко сохраняет свое место в стартовом составе "горожан"

Манчестер Сити принимает Уотфорд в 30-м туре чемпионата Англии. Стартовые составы ищите в этой новости на "Футбол 24".

Манчестер Сити находится на первом месте в АПЛ, опережая Ливерпуль на 1 очко. "Горожане" выиграли 5 предыдущих матчей чемпионата, а сегодня встречаются с крепким середняком Уотфордом (8 место). Александр Зинченко, который играл в каждом из последних 6-и поединков во всех турнирах (5 в основе), в четвертый раз подряд выходит в старте команды Гвардиолы.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек

Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко – Гюндоган – Марез, Б.Силва, Д.Силва, Стерлинг – Агуэро.

Запасные: Мурич, Данило, Ляпорт, Сане, Делф, Жезус, Фоден

Уотфорд: Фостер – Янмаат, Бритос, Кабаселе, Масина – Фемениа, Клеверли, Капу, Дукуре, Саксесс – Грей

Запасные: Гомес, Каркарт, Холебас, Квина, Сема, Деулофеу, Дини.