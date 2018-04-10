Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: поставив і програв дружину – печальні наслідки дербі

Дивовижна історія трапилась у Танзанії. Фанат Ман Сіті ризикнув своєю дружиною у ставці на перемогу улюбленої команди.

Поль Погба своїм дублем обламав феєрверки вболівальникам Сіті. Однак це ще квіточки порівняно з тим, що сталось в Африці. Танзанійський фанат пообіцяв другу віддати свою дружину на тиждень, якщо команда Гвардіола не виграє чемпіонство у матчі проти Манчестер Юнайтед.

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Відповідну розписку було складено на папері: "Я, Амані Стенлі, у повній свідомості зобов'язуюсь продати дружину на тиждень Тоні Шіллі, якщо Манчестер Сіті не забезпечить собі титул чемпіона Англії в матчі з МЮ. Підтверджую, що я психічно здоровий і ніхто не змушує мене до цього парі".

Аналогічний текст склав його колега. На жаль для вболівальника Ман Сіті, ставка не зіграла. Тепер йому не бачити дружини протягом тижня, інформує Nairobi News. Подібний вид ставок не на гроші є доволі розповсюдженим в африканських країнах.

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