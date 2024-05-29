"Передусім, слід уточнити, що це була моя ініціатива, щоб Остап допомагав мені в Карпатах, і я попросив його приїхати. Все ж, я близько шести років не займався активною тренерською діяльністю. Син відгукнувся на моє запрошення, й думаю, що ми зі своєю місією впоралися: "зелено-білі" не стали найсильнішою командою Першої ліги, але до УПЛ повернулися.

Маркевич відповів Сабо і Леоненку, які звинуватили наставника Карпат у зневазі до срібної нагороди Першої ліги

Тепер, щодо від'їзду сина до Іспанії – в цій країні він проживає вже близько десяти років. Спонукали його повернутися сімейні обставини, перш за все, його сину потрібна підтримка батька. По-друге, Остап хоче працювати самостійно, тим паче, що в іспанському футболі він не новачок – чотири роки працював у структурі Вільяреала. Знаю, що в нього є цікаві пропозиції, й мені залишається тільки побажати йому удачі.

Хоча розраховую на допомогу Остапа вже як скаута, він добре знає іспанський футбольний ринок, й сподіваюся, що невдовзі порекомендує якогось місцевого гравця Карпатам", – цитує Мирона Богдановича Sport.ua.

"Починаєш думати про містику": кіпер Вереса про дивного аргентинця в Карпатах, міні-армію вдома і кохану з Верес TV