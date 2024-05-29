Маркевич пояснив виїзд сина з України, натякнувши на завершення роботи в Карпатах
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич розповів, чому його асистент Остап Маркевич покинув територію України та повернувся до Іспанії
"Передусім, слід уточнити, що це була моя ініціатива, щоб Остап допомагав мені в Карпатах, і я попросив його приїхати. Все ж, я близько шести років не займався активною тренерською діяльністю. Син відгукнувся на моє запрошення, й думаю, що ми зі своєю місією впоралися: "зелено-білі" не стали найсильнішою командою Першої ліги, але до УПЛ повернулися.
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Тепер, щодо від'їзду сина до Іспанії – в цій країні він проживає вже близько десяти років. Спонукали його повернутися сімейні обставини, перш за все, його сину потрібна підтримка батька. По-друге, Остап хоче працювати самостійно, тим паче, що в іспанському футболі він не новачок – чотири роки працював у структурі Вільяреала. Знаю, що в нього є цікаві пропозиції, й мені залишається тільки побажати йому удачі.
Хоча розраховую на допомогу Остапа вже як скаута, він добре знає іспанський футбольний ринок, й сподіваюся, що невдовзі порекомендує якогось місцевого гравця Карпатам", – цитує Мирона Богдановича Sport.ua.
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