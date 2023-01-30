Наразі захисник переходить у мюнхенський клуб лише на правах оренди, але в угоді є право викупу. Влітку Баварії доведеться викласти за повноцінний трансфер солідні 70 млн євро, стверджує Sky Sports.

Канселу несподівано переходить з Ман Сіті в Баварію – шокуюче рішення Гвардіоли

Якщо "ротен" активують цей пункт, то зроблять Канселу найдорожчим продажем в історії Ман Сіті. Наразі рекорд утримує Рахім Стерлінг, якого минулого літа відпустили в Челсі за 57 млн євро. Тоді ж "містяни" продали і Олександра Зінченка, який був прямим конкурентом Канселу. За українця Манчестер Сіті отримав від Арсенала 35 млн євро.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні АПЛ Канселу провів 17 матчів, оформивши 2 голи та 5 асистів.

Капітан без пов'язки. Зінченко закохав у себе всіх, трансформував ментальність Арсенала і осоромив легенду МЮ