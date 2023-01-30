Португалець близький до переходу у Баварію на правах оренди до кінця сезону, інформує авторитетне видання The Athletic. В угоді може бути прописаний пункт викупу, оскільки мюнхенці давно хотіли запросити Канселу до себе.

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Влітку 2019-го Ман Сіті заплатив Ювентусу за оборонця 65 млн євро. Канселу не відразу заграв на Етіхаді, але перехід з правого на лівий фланг захисту зробив його ключовим виконавцем у структурі Гвардіоли. Канселу двічі поспіль потрапляв до символічних збірних АПЛ. Втім, упродовж нинішньої кампанії Гвардіола перестав довіряти 28-річному гравцю. Останні 3 матчі португалець взагалі повністю просидів на лаві запасних.

Контракт Канселу з "містянами" розрахований до 2027 року, а ціна за Transfermarkt складає 70 млн євро. Фінансові подробиці угоди з Баварією наразі не розголошуються.

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