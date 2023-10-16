Головний тренер збірної України Сергій Ребров на прес-конференції розповів про підготовку до матчу відбору Євро-2024 проти Мальти. Гра відбудеться 17 жовтня.

– Який кадровий стан команди перед матчем?

– Як ви знаєте, Руслан Маліновський не може зіграти через дискваліфікацію, у нього три жовті картки. Відновився і працює в загальній групі Денис Попов (захисник Динамо пропустив матч проти Північної Македонії – прим. "Футбол 24"). Усі гравці готові та відновлюються. Вони готові до завтрашнього матчу.

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– Перший матч проти Мальти був складним, виграли 1:0 завдяки пенальті Віктора Циганкова. Чого чекати від Мальти завтра?

– Вони у першому матчі грали відкрито, намагалися створювати моменти. І мали ці моменти у першому таймі. Ми повинні бути дуже сконцентрованими. Ця гра така ж важлива для нас, як і матч з Північною Македонією. Впевнений, що гравці це розуміють. Буде складна гра. Збірна України готується дуже серйозно.

– Як проявив себе Назарій Русин в останній тиждень? Чи можна чекати його в заявці на матч?

– Подивимось, ще є тренування. Я вдячний Назарію. Він професіонал, працює, ніяких питань, він усе розуміє. Вважаю, що виклик у збірну України для нього – дуже велика повага. Русин працює з усіма хлопцями і має шанс завтра з'явитися у складі, – заявив Сергій Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Матч Мальта – Україна відбудеться у вівторок, 17 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Україна у 6-ти зіграних матчах набрала 10 очок і посідає третє місце групи С. Італія, в якої теж 10 балів, перебуває на другому місці завдяки перемозі в очному матчі. Очолює турнірну таблицю збірна Англії – 5 поєдинків, 13 очок. Мальта з нулем балів на дні.

Мальта – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2024