Збірна України зіграє на виїзді з Мальтою в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Мальта – Україна відбудеться у вівторок, 17 жовтня, і розпочнеться о 21:45 за Києвом. Зустріч відбудеться на головній спортивній арені Мальти, що розташована в селищі Та'Калі і вміщує понад 17 тисяч глядачів.

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Мальта – Україна: прогноз букмекерів на матч

Напередодні важливого протистояння з Мальтою табір "синьо-жовтих" покинули Сергій Кривцов та Руслан Маліновський. Перший отримав пошкодження, а другий не зіграє через перебір жовтих карток. В червні команда Реброва здобула скромну перемогу над футбольним карликом. Єдиним м'ячем у зустрічі відзначився вінгер Жирони Віктор Циганков, який реалізував пенальті у середині другого тайму.

У попередніх шести турах відбору Мальта забила лише один гол, пропустивши у власні ворота 15. Перед матчем з Україною "червоні" зазнали погрому від Італії. Тож саме "синьо-жовті" вважаються очевидними фаворитами гри за версією букмекерів. Авторитетна контора Bwin оцінює перемогу збірної України коефіцієнтом 1.27, тоді як потенційний тріумф господарів вважається великою сенсацією – 11.00. На нічию дають коефіцієнт 5.75.

Willam Hill оперує схожими цифрами. На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.28. Натомість шанси Мальти – ще більш примарні (12.00). Цінник нічиєї – 5.00. Стандартний тотал більше 1.5 оцінюється балом 1.25, аналогічний тотал менше – 3.75.

Нагадаємо, що підопічні Реброва наразі посідають третє місце у групі відбору (10 очок), поступаючись італійцям за додатковими показниками. Лідирують англійці (13), а Мальта перебуває на дні таблиці з нулем у графі "очки".