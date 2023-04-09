В рамках програми дня у 28-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 28-й тур

Вальядолід – Мальорка – 3:3

Голи: Кіке, 33, Амалла, 64 – Мурікі, 53, 90+4 (пен), Морланес, 58, Мончу, 80

Бетіс – Кадіс – 0:2

Голи: Алькарас, 53 (п.), Де ла Флор, 59

Вилучення: Каналес, 38 (Бетіс, червона картка), Гарсія А., 60 (Бетіс, червона картка)

Альмерія – Валенсія – 2:1

Голи: Мелеро, 49, Бабіч, 58 – Кастільєхо, 61

Райо Вальєкано – Атлетіко – 1:2

Голи: Ф. Гарсія, 85 – Моліна, 22, Ермосо, 24

Вилучення: Лежен, 62 (Райо Вальєкано)

Вальядолід у рідних стінах влаштував перестрілку з Мальоркою. Господарі забивали доволі ефектно – Кіке на 33-й хвилині відзначився шикарним пострілом з правого краю штрафного, а Амалла на 64-й пробив з лінії. Між цими голами розташувались два м'ячі, проведені балеарцями. Мурікі могутнім ударом головою замкнув навіс від Маффео, а Морланес вдало пробив з дистанції після відскоку.

Цікаво, що Мурікі забив 4-й гол головою. В історії Мальорки жоден футболіст не забивав нею стільки, починаючи із сезону 2012/13. Втім, на 87-й хвилині "Ла Віола" забила третій гол. Мончу в шикарному стрибку замкнув подачу від Кенеді, спрямувавши м'яч у протихід голкіперу – 3:2!

На жаль для Роналдо (саме він є президентом Вальядоліда), вирвати перемогу господарям не вдалося. На 90-й хвилині Мурікі заробив пенальті, переправивши м'яч у руку Ларіну. Сам Ведат і реалізував 11-метровий – 3:3! Косовар забив 12-й гол у чемпіонаті та приніс Мальорці нічию.

Справжню сенсацію сотворив Кадіс, який у боротьбі за виживання на виїзді зумів здолати Бетіс. Наприкінці першого тайму господарі залишились у меншості – Каналес покинув поле за грубий фол. Одразу по перерві гості вийшли вперед: Міранда зачепив м'яч рукою у власному штрафному і Алькарас з пенальті відкрив рахунок.

За п'ять хвилин Де ла Флор вдруге шокував севільців. Айтор Гарсія вирішив, що з нього досить і попрямував у роздягальню – за мить до того він скосив суперника і побачив перед собою червоне світло. Відігратись удев'ятьох підопічні Пеллегріні не змогли, змарнувавши навіть момент з ударом у порожні ворота.

Як наслідок, Кадіс набрав 31 очко і піднявся одразу на чотирнадцяту сходинку. Бетіс з 45 пунктами залишився шостим.

Валенсія залишилась у зоні вильоту, зазнавши поразки від Альмерії на виїзді. Загалом, матч був рівним за усіма аспектами, однак господарі краще скористались своїми гольовими нагодами. Усі голи були проведені за 15 хвилин по перерві.

Господарі відкрили рахунок на 49-й хвилині внаслідок проникного пасу на Мелеро та удару в дальній нижній кут. На 58-й Бабіч подвоїв перевагу, скориставшись помилкою Мамардішвілі на виході й замкнувши навіс з кутового – 2:0! Кастільєхо через три хвилини розстріляв ворота завдяки вдалому відскоку, скоротивши відставання "Лос Чес".

Вт,ім це був останній момент у зустрічі. Альмерія святкує перемогу й підіймається з 19-ї на 16-ту сходинку.

Атлетіко здобув перемогу в мадридському дербі проти Райо Вальєкано. "Матрацники" відкрили рахунок на 22-й хвилині внаслідок шикарного пасу Грізманна на Морату – Альваро ж у дотик вивів Моліну віч-на-віч. А всього за дві хвилини на табло вже горіли 0:2. Гол забив Ермосо, який замкнув подачу з кутового на дальню стійку.

Не можна сказати, що Райо був шокований. "Блискавки" діяли на рівних, створивши низку хороших моментів у обох таймах. Втім, підопічні Дієго Сімеоне були гострішими, награвши на 1,89 xG проти 0,77 у суперника.

На 62-й хвилині Лежен ще й залишив Вальєкано у меншості, отримавши пряму червону. Господарі все ж відродили інтригу завдяки шедевральному пострілу Франа Гарсії з дистанції, але на більше команда не спромоглася. Атлетіко святкує перемогу з рахунком 2:1, наблизившись до Реала на відстань двох очок.

xG: дивні циферки чи найкраще, що в нас є – скільки Мудрик мав на перший гол в АПЛ і як Маліновський ламає систему