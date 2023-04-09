В рамках программы дня в 28-м туре Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 28-й тур

Вальядолид – Мальорка – 3:3

Голы: Кике, 33, Амалла, 64 – Мурики, 53, 90+4 (пен), Морланес, 58, Мончу, 80

Бетис – Кадис – 0:2

Голы: Алькарас, 53 (п.), Де ла Флор, 59

Удаления: Каналес, 38 (Бетис, красная карточка), Гарсия А., 60 (Бетис, красная карточка)

Альмерия – Валенсия – начало в 19:30

Райо Вальекано – Атлетико – 1:2

Голы: Ф. Гарсия, 85 – Молина, 22, Эрмосо, 24

Удаление: Лежен, 62 (Райо Вальекано)

Вальядолид в родных стенах устроил перестрелку с Мальоркой. Хозяева забивали довольно эффектно – Кике на 33-й минуте отметился шикарным выстрелом с правого края штрафной, а Амалла на 64-й пробил с линии. Между этими голами расположились два мяча, проведенные балеарцами. Мурики мощным ударом головой замкнул навес от Маффео, а Морланес удачно пробил с дистанции после отскока.

Интересно, что Мурики забил 4-й гол головой. В истории Мальорки ни один футболист не забивал ею столько, начиная с сезона 2012/13. Впрочем, на 87-й минуте "Ла Виола" забила третий гол. Мончу в шикарном прыжке замкнул подачу от Кеннеди, направив мяч в противоход голкиперу – 3:2!

К сожалению для Роналдо (именно он является президентом Вальядолида), вырвать победу хозяевам не удалось. На 90-й минуте Мурики заработал пенальти, переправив мяч в руку Ларину. Сам Ведат и реализовал 11-метровый – 3:3! Косовар забил 12-й гол в чемпионате и принес Мальорке ничью.

Настоящую сенсацию сотворил Кадис, который в борьбе за выживание на выезде сумел одолеть Бетис. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве – Каналес покинул поле за грубый фол. Сразу после перерыва гости вышли вперед: Миранда задел мяч рукой в собственной штрафной и Алькарас с пенальти открыл счет.

Через пять минут Де ла Флор во второй раз шокировал севильцев. Айтор Гарсия решил, что с него достаточно и направился в раздевалку – за мгновение до этого он скосил соперника и увидел перед собой красный свет. Отыграться вдевятером подопечные Пеллегрини не смогли, упустив даже момент с ударом в пустые ворота.

Как следствие, Кадис набрал 31 очко и поднялся сразу на четырнадцатую строчку, Бетис с 45 пунктами остался шестым.

Валенсия осталась в зоне вылета, потерпев поражение от Альмерии на выезде. В общем, матч был равным по всем аспектам, однако хозяева лучше воспользовались своими голевыми возможностями. Все голы были проведены за 15 минут после перерыва.

Хозяева открыли счет на 49-й минуте в результате проникающего паса на Мелеро и удара в дальний нижний угол. На 58-й Бабич удвоил преимущество, воспользовавшись ошибкой Мамардишвили на выходе и замкнув навес с углового – 2:0! Кастильехо через три минуты расстрелял ворота благодаря удачному отскоку, сократив отставание "Лос Чес".

Впрочем, это был последний момент во встрече. Альмерия празднует победу и поднимается с 19-й на 16-ю строчку.

Атлетико одержал победу в мадридском дерби против Райо Вальекано. "Матрасники" открыли счет на 22-й минуте в результате шикарного паса Гризманна на Морату – Альваро же в касание вывел Молину один на один. А всего через две минуты на табло уже горели 0:2. Гол забил Эрмосо, который замкнул подачу с углового на дальнюю штангу.

Нельзя сказать, что Райо был шокирован. "Молнии" действовали на равных, создав ряд хороших моментов в обоих таймах. Впрочем, подопечные Диего Симеоне были острее, наиграв на 1,89 xG против 0,77 у соперника.

На 62-й минуте Лежен оставил Вальекано в меньшинстве, получив прямую красную. Хозяева смогли возродить интригу благодаря шедевральному выстрелу Франа Гарсии с дистанции, однако на большее команды не хватило. Атлетико празднует победу со счетом 2:1, приблизившись к Реалу на расстояние двух очков.

xG: странные циферки или лучшее, что у нас есть – сколько Мудрик имел на первый гол в АПЛ и как Малиновский ломает систему