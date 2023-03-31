Осасуна та Мальорка в рамках матчу 27-го туру визначити переможця не змогли (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Такі поєдинки ми не раз бачили. Сьогодні таких в УПЛ проведуть аж чотири, однак зустріч на Балеарських островах між Мальоркою та Осасуною може переплюнути українську класику. Настільки все було сумно.

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Команди за 85 хвилин провели всього по шість ударів, не награвши навіть на третину від очікуваного голу. Втім, господарі були трішки ближчими до взяття воріт. На 2-й хвилині Лі Кан Ін зі стандарту пробив над дев'яткою, а на 22-й Маффео стріляв з лету з правого краю штрафного – і знову м'яч пройшов над каркасом.

Можливо, острів'яни і дотиснули б Осасуну, якби на 69-й хвилині не залишились у меншості. Рубен Гарсія міг виходити віч-на-віч з голкіпером Мальорки, однак Копете схопив його обома руками за корпус. Залишилось тільки на плечі вискочити. Хосе ще й обурювався своєму вилученню за фол останньої надії.

Лише наприкінці зустрічі команди спробували щось організувати. Два непоганих дальніх постріли памплонців парирував Райковіч, а два удари балеарців заблокували захисники. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Мальорка продовжила безвиграшну серію до п'яти турів, набравши 33 очки й залишившись у семи балах від зони вильоту. Осасуна не знає перемог у четвертому матчі поспіль і випереджає острів'ян на два пункти. До зони Ліги конференцій не вистачає всього одного очка.

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