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Маліновський розповів про деталі свого потенційного трансферу

09:39 925 Читать на русском
Маліновський розповів про деталі свого потенційного трансферу
Руслан Маліновський / соцмережі

Півзахисник Генка Руслан Маліновський прокоментував ситуацію зі своїм можливим переходом в інший клуб.

"Це все інтернет, чутки. Я взагалі цей тиждень ні з ким ніяких переговорів не вів, відпочивав із сім'єю. Сам читав все це в інтернеті, мене запитують, а я нічого не знаю.

"Наполі? Маліновський цікавить найкращі клуби Італії та Іспанії", – агент гравця

Ніякої конкретики немає. Чи точно йду з Генка? Ще подивимося. Клуб спробує втримати, але будемо розмовляти, подивимося. У клубу багато турбот, пішов тренер, тому будемо спілкуватися з ними", – сказав Маліновський Футбол NEWS.

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Трансфери Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія
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