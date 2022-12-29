Хавбек Аталанти й збірної України Руслан Маліновський може сміливо записувати 2021 рік собі в актив зі знаком плюс.

28-річний півзахисник потрапив у символічну команду Серії А за підсумками року, що минає. Її опублікував статистичний портал SofaScore.

Маліновський та Коваленко не додали у ціні – Transfermarkt оновив дані на гравців Серії А

Маліновський, який став єдиним представником Аталанти у збірній, отримав 7,44 бала. Це друга найвища оцінка серед одинадцятки, вища лише у вінгера Лоренцо Інсіньї з Наполі (7,51).

У 2021 році наш Руслан зумів стати провідним виконавцем у команді Джан П'єро Гасперіні та встиг провести понад 40 поєдинків.

"Маліновський міг би бути хокеїстом": дружина розкрила побут лідера Аталанти – підгузки, кулінарні секрети та подорожі