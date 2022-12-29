Маліновський з другою найвищою оцінкою опинився у збірній року Серії А
Хавбек Аталанти й збірної України Руслан Маліновський може сміливо записувати 2021 рік собі в актив зі знаком плюс.
28-річний півзахисник потрапив у символічну команду Серії А за підсумками року, що минає. Її опублікував статистичний портал SofaScore.
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Маліновський, який став єдиним представником Аталанти у збірній, отримав 7,44 бала. Це друга найвища оцінка серед одинадцятки, вища лише у вінгера Лоренцо Інсіньї з Наполі (7,51).
У 2021 році наш Руслан зумів стати провідним виконавцем у команді Джан П'єро Гасперіні та встиг провести понад 40 поєдинків.
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