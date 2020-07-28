Малиновский отличился хитрым голом со штрафного – видео точный удара украинца

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский удачно вышел на замену в матче 37 тура Серии А против Пармы.

Украинец появился на поле в перерыве и сравнял счет на 70 минуте.

Парма – Аталанта: Малиновский снова забил ловкий гол в матче Серии А – украинец стал рекордсменом Европы

Малиновский заработал право на штрафной удар с расстояния около 23 метров и сам исполнил приговор. Руслан хитро пробил в центр стенки, которая развалилась, а вратарь Пармы явно не ожидал такого – 1:1.

К слову, этот гол стал для Малиновского восьмым в 33 матчах текущего розыгрыша Серии А.