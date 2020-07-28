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Малиновский отличился хитрым голом со штрафного – видео точный удара украинца

22:12 - Читати українською
Малиновский отличился хитрым голом со штрафного – видео точный удара украинца
Руслан Малиновский / Getty Images

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский удачно вышел на замену в матче 37 тура Серии А против Пармы.

 

Украинец появился на поле в перерыве и сравнял счет на 70 минуте.

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Малиновский заработал право на штрафной удар с расстояния около 23 метров и сам исполнил приговор. Руслан хитро пробил в центр стенки, которая развалилась, а вратарь Пармы явно не ожидал такого – 1:1.

К слову, этот гол стал для Малиновского восьмым в 33 матчах текущего розыгрыша Серии А.

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Аталанта Аталанта Италия Украинцы за рубежом Руслан Руслан Малиновский Главное Аталанта - Интер Видеоновости
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