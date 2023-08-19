Малиновский в своем твиттере поделился эмоциями от перехода в Дженоа: "Пришло время для новой главы в Серии А". Не забыл Руслан и о Марселе, которому принадлежат права на украинца: "До встречи позже, Марсель".

Малиновский официально стал игроком Дженоа

Напомним, что сегодня, 19 августа, Малиновский официально присоединился к Дженоа из Марселя. 30-летний футболист присоединился к бывшей команде Андрея Шевченко на правах аренды с правом выкупа за 10 млн евро.

Руслан перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. За провансальцев украинец сыграл в 23 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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È ora di un nuovo capitolo in @SerieA https://t.co/RNPHu0bh87 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) August 19, 2023