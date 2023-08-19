Малиновский отреагировал на свое возвращение в Серию А и попрощался с Марселем
Новичок Дженоа Руслан Малиновский лаконично прокомментировал свой переход из Марселя к представителю Серии А.
Малиновский в своем твиттере поделился эмоциями от перехода в Дженоа: "Пришло время для новой главы в Серии А". Не забыл Руслан и о Марселе, которому принадлежат права на украинца: "До встречи позже, Марсель".
Малиновский официально стал игроком Дженоа
Напомним, что сегодня, 19 августа, Малиновский официально присоединился к Дженоа из Марселя. 30-летний футболист присоединился к бывшей команде Андрея Шевченко на правах аренды с правом выкупа за 10 млн евро.
Руслан перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. За провансальцев украинец сыграл в 23 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
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