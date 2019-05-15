Маліновський у Спартаку: російські ЗМІ "відправляли" українця в московський клуб – агент гравця заперечив чутки

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський не переїжджатиме в чемпіонаті Росії.

Руслан Маліновський з великою часткою ймовірності одягне футболку московського Спартака, повідомляло раніше російське видання championat.

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Сергій Серебренніков, агент одного з лідерів збірної України, одразу прокоментував чутки.

"Не вірте чуткам. Якщо чесно, то втомився коментувати чутки. То був один клуб, то зараз інший. Якщо щось трапиться, то ви все дізнаєтеся. Те, що пишуть про Спартак – це неправда.

Руслан Маліновський – гравець Генка. Ви знаєте, що у нього великі амбіції. Команда зараз бореться за чемпіонство. Повірте, це все чутки", – цитує агента tribuna.

Нагадаємо, Маліновський захищає кольори Генка з 2017 року. В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Руслан провів 36 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 10-ма асистами.

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