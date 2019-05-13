Маліновський зухвало поставив на місце фанатів Брюгге – українця закидали пивом

Суперечливий епізод за участі українця Руслана Маліновського трапився після матчу 8 туру чемпіонської групи Ліги Жупіле, в якому його Генк поступився Брюгге (2:3).

Відразу після гри низка гравців Генка, серед яких був і Маліновський, пішла подякувати своїм уболівальникам. Коли вони проходили повз фанатську трибуну Брюгге, ті почали освистувати своїх суперників.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Брюгге – Генк – 3:2

Маліновський не залишився в боргу, вказавши на своїй футболці на емблему Генка, який досі лідирує в чемпіонаті Бельгії. Вболівальники Брюгге, чия команда йде другою, не пробачили такої зухвалості українцеві і закидали його пивом.

Бельгійське видання voetbalprimeur.be провело серед своїх читачів опитування, чи варто покарати Маліновського за таку поведінку, на що більшість відповіла негативно.

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