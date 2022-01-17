Нові антиковідні правила в Італії не дозволяють без вакцинації відвідувати стадіони навіть футболістам.

Аталанта вже на матч з Інтером втратила кількох лідерів, але до гри з Лаціо очікується покращення ситуації. За словами Джан П'єро Гасперіні, до команди повернуться Рафаель Толої та Йоакім Меле.

Ювентус курйозно втратив Щенсни на Суперкубок Італії – кіпер туринців надто довго "пручався" вакцині від коронавірусу

За інформацією TuttoAtalanta, в Рим не зможуть полетіти Руслан Маліновський та Йосіп Ілічіч. Їхня ситуація ідентична з тією, яка завадила Войцеху Щенсни взяти участь у матчі за Суперкубок Італії. Вони запізно зважилися вакцинуватися і тепер змушені чекати, коли отримають зелений сертифікат.

З 10 січня Італія ввела обов'язковий сертифікат вакцинації, без якого стадіон не можуть відвідати навіть гравці. Маліновський та Ілічіч вже отримали першу дозу вакцини, але "зелене" світло отримають лише за 15 днів після процедури.

Аталанта у видовищному матчі розписала нічию з Інтером, закрутивши інтригу в боротьбі за Скудетто