"Я дуже радий розпочати нову пригоду з цим великим клубом. Сильно ціную надану мені можливість грати за Марсель. Я зроблю все можливе для вболівальників та для команди, щоб досягти цілей цього сезону.

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Це великий клуб. Пам'ятаю, в дитинстві ми з братом стежили за ОМ, коли там ще грав Дідьє Дрогба. Зокрема, згадую матч проти українського клубу Дніпро. По телевізору ми дивилися ігри з цим великим стадіоном та цими чудовими вболівальниками. Моєму брату дуже подобається Марсель, він стежить за матчами. Тепер, коли я тут, він дуже щасливий, і, звичайно, я теж щасливий, адже ми давно стежимо за цим клубом. Я не можу дочекатися, щоб почати цю нову подорож", – заявив Маліновський в коментарі прес-службі Марселя.

Нагадаємо, Аталанта відпустила Маліновського у Марсель на правах оренди з правом викупу. Влітку бергамаски повинні отримати 10 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами.

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