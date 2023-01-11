29-річний хавбек лише два дні тому став гравцем Марселя. Вже сьогодні, 11 січня, тренерський штаб французів на чолі з Ігорем Тудором включив українця у заявку на матч Ліги 1.

Маліновський провів перше тренування з Марселем

"Олімпійці" завітають в гості до Труа на Стад де л'Об. Матч 18-го туру французької Ліги 1 розпочнеться о 22:00. Марсель наразі має 36 очок і йде третім у турнірній таблиці, у суперника вдвічі менше залікових пунктів та 13 сходинка.

Нагадаємо, Маліновський став першим зимовим новачком "олімпійців". До кінця сезону він гратиме в оренді, після чого Олімпік викупить його за 10+3 млн євро. В Аталанті хавбек збірної України провів 143 поєдинки (30 голів та 28 асистів).

Маліновський в Італії – це естетика, сюрпризи та емоції. 10 найкращих голів українця за Аталанту