Маліновський увійшов у топ-3 найдорожчих трансферів Аталанти

Екс-хавбек Генка Руслан Маліновський перейшов у італійську Аталанту за вагому суму.

Клуб з Бергамо заплатив бельгійцям за півзахисника збірної України 13,7 мільйонів євро, за даними Transfermarkt. Це другий найдорожчий повноцінний трансфер Аталанти та третій, якщо рахувати і оренди футболістів.

"Перехід був складним, Генк хотів зберегти Маліновського", – агент українця розповів про деталі трансферу в Аталанту

Дорожче за Маліновського італійська команда придбала лише нападника Севільї Луїса Мурієля – 15 мільйонів євро. Проте, Аталанта орендувала у Сампдорії Дувана Сапату за 14 мільйонів євро з правом викупу ще за 12 мільйонів.

Трансфер Маліновського увійшов в десятку найдорожчих переходів українців в історії

Нагадаємо, напередодні хавбек збірної України Руслан Маліновський перейшов з Генка в Аталанту.