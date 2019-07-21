"Маліновський стане відкриттям не лише для Аталанти, а й для усієї Серії А", – італійський журналіст

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський вже заслужив на схвальні відгуки місцевої преси.

"Маліновський стане відкриттям не лише для Аталанти, а й для усієї Серії А. Вже під час першої появи на полі він заявив про себе як про особистість, продемонструвавши бажання реалізувати пенальті у ворота Брусапорто.

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Він приїхав у Бергамо не для того, щоб сидіти на лаві для запасних. Руслан стане повноцінною фігурою на шахівниці Гасперіні. Безумовно, він стане тим гравцем, якого буде важко позбавити місця у складі.

Вартість трансферу? Після завершення наступного сезону чемпіонату Італії Маліновський буде коштувати у два рази дорожче", – заявив редактор газети "TuttoAtalanta" Лоренцо Казаліно.

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