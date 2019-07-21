"Малиновский станет открытием не только для Аталанты, но и для всей Серии А", – итальянский журналист

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский уже заслужил положительные отзывы местной прессы.

"Малиновский станет открытием не только для Аталанты, но и для всей Серии А. Уже во время первого появления на поле он заявил о себе как о личности, продемонстрировав желание реализовать пенальти в ворота Брусапорто.

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Он приехал в Бергамо не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Руслан станет полноценной фигурой на шахматной доске Гасперини. Безусловно, он станет тем игроком, которого будет трудно лишить места в составе.

Стоимость трансфера? После завершения следующего сезона чемпионата Италии Малиновский будет стоить в два раза дороже", – заявил редактор газеты "TuttoAtalanta" Лоренцо Казалино.

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