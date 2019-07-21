Конкурент Маліновського оцінив трансфер українця в Аталанту, порівнявши його з гравцем Ліверпуля

Півзахисник Аталанти Ремо Фройлер вважає, що його команда готова до дебюту у Лізі чемпіонів.

"У Лізі чемпіонів я б хотів зустрітися з Манчестер Сіті. Вони грають у дивовижний футбол, а Хосеп Гвардіола – мій улюблений тренер.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти

Що стосується трансферів, то підписання Маліновського та Луїса Мурієля зроблять Аталанту кращою. Це два дуже сильні виконавці. З Русланом ми раніше не зустрічалися. У нього дуже сильна ліва нога. Статурою він нагадує Шакірі, але вищий", – цитує Фройлера Tuttosport.

Нагадаємо, у минулому сезоні чемпіонату Італії Аталанта посіла третє місце і вперше у своїй історії здобула право зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів.

До слова, Ремо Фройлер буде одним із конкурентів Маліновського у боротьбі за місце у центрі півзахисту бергамасків.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А