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Конкурент Маліновського оцінив трансфер українця в Аталанту, порівнявши його з гравцем Ліверпуля

06:30 127 Читать на русском
Конкурент Маліновського оцінив трансфер українця в Аталанту, порівнявши його з гравцем Ліверпуля
Руслан Маліновський / фото: ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти Ремо Фройлер вважає, що його команда готова до дебюту у Лізі чемпіонів.

"У Лізі чемпіонів я б хотів зустрітися з Манчестер Сіті. Вони грають у дивовижний футбол, а Хосеп Гвардіола – мій улюблений тренер.

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Що стосується трансферів, то підписання Маліновського та Луїса Мурієля зроблять Аталанту кращою. Це два дуже сильні виконавці. З Русланом ми раніше не зустрічалися. У нього дуже сильна ліва нога. Статурою він нагадує Шакірі, але вищий", – цитує Фройлера Tuttosport.

Нагадаємо, у минулому сезоні чемпіонату Італії Аталанта посіла третє місце і вперше у своїй історії здобула право зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів.

До слова, Ремо Фройлер буде одним із конкурентів Маліновського у боротьбі за місце у центрі півзахисту бергамасків.

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