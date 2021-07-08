Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський не зможе допомогти бергамскам на початку нового сезону.

Українець сьогодні має лягти під ніж хірурга задля операції, пов'язаної з грижею живота, повідомляє Calcio Atalanta з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Дружина Маліновського відповіла на питання про конфлікт хавбека з Шевченком під час Євро

Операцію проведе професор Джузеппе Сансонетті, який раніше оперував одноклубника Маліновського Маріо Пашаліча. Зазначається, відновлення триватиме від 40 до 50 днів та може продовжитись на час міжнародної паузи у вересні.

Нагадаємо, що ця проблема турбувала Маліновського упродовж сезону, але тоді гравець надав перевагу консервативному лікуванню, щоб мати змогу поїхати на чемпіонат Європи.

Хавбек збірної України зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії. До слова, Маліновський провів 43 матчі у складі Аталанти у минулому сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 12 асистів.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро