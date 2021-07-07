Дружина хавбека збірної України відповідала на питання підписників в Instagram. Одне з них – чи не було у Маліновського конфлікту з Андрієм Шевченком під час Євро-2020.

Маліновського прооперує лікар, який позбавив схожої проблеми іншого гравця Аталанти

"Руслан – золото, він не конфліктує ніколи і ні з ким, я жодного разу не бачила його злим. Він не вміє кричати і лаятися. Тому можете відкинути в сторону такі думки. Його заміна – просто рішення тренера", – запевнила Роксана.

Нагадаємо, Маліновський розпочинав Євро у статусі основного, проте був замінений вже у перерві матчу третього туру проти Австрії. У поєдинку зі шведами легіонер Аталанти сам виходив з лави запасних, а чвертьфінал з Англією взагалі пропустив через травму.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро