Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский не сможет помочь бергамскам в начале нового сезона.

Украинец сегодня должен лечь под нож хирурга ради операции, связанной с грыжей живота, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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Операцию проведет профессор Джузеппе Сансонетти, ранее оперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича. Отмечается, восстановление займет от 40 до 50 дней и может продолжиться на время международной паузы в сентябре.

Напомним, что эта проблема беспокоила Малиновского в течение сезона, но тогда игрок предпочел консервативное лечение, чтобы иметь возможность поехать на чемпионат Европы.

Хавбек сборной Украины сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. К слову, Малиновский провел 43 матча в составе Аталанты в прошлом сезоне, записав в свой актив 10 голов и 12 ассистов.

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