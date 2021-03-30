Півзахисник збірної України Руслан Маліновський радить не падати духом після нічиєї з Фінляндією.

Матч 2-го туру відбору на ЧС-2022 проти Суомі відбувся 28 березня, але Маліновський оприлюднив особисті підсумки у соцмережах лише сьогодні.

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"Віддали багато сил, шкода за результат. Нічого – це футбол, попереду ще багато ігор і перемог", – написав Руслан на своїй сторінці в Інстаграм.

Не забув Маліновський про найяскравіших персон звітного поєдинку. Хавбек привітав Жуніора Мораєса з дебютним голом у складі національної команди, а також підбадьорив Віталія Миколенка. Нагадаємо, саме захисник Динамо завалив Теему Пуккі у власному штрафному, заробивши вилучення та пенальті, з якого Фінляндія відігралася.

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