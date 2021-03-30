Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский советует не падать духом после ничьей с Финляндией.

Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 против Суоми состоялся 28 марта, но Малиновский опубликовал личные итоги в соцсетях только сегодня.

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"Отдали много сил, жаль за результат. Ничего – это футбол, впереди еще много игр и побед", – написал Руслан на своей странице в Инстаграм.

Не забыл Малиновский о самых ярких персонах отчетного поединка. Хавбек поздравил Жуниора Мораеса с дебютным голом в составе национальной команды, а также подбодрил Виталия Миколенко. Напомним, именно защитник Динамо завалил Пукки в собственной штрафной, заработав удаление и пенальти, с которого Финляндия отыгралась.

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