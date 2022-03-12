Українець потрапив до символічних збірних тижня Ліги Європи за версією SofaScore і WhoScored.

Гол і два асисти Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Байєр – 3:2

Поєдинок проти Байєра Маліновський провів розкішно. Хавбек Аталанти забив сам і двічі асистував Мурієлю. До слова, колумбієць отримав найвищі оцінки за тиждень – саме він віддав результативну передачу на Руслана перед своїм дублем.

Нагадаємо, матч-відповідь Байєр – Аталанта у Німеччині відбудеться рівно за тиждень.

Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи – Байєр на голову слабший, але інтрига жива

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