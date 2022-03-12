Маліновський після суперматчу проти Байєра потрапив до символічних команд тижня у Лізі Європи
06:00 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський продовжує демонструвати розкішний футбол.
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25’ Луїс Мурієль
49’ Луїс Мурієль
Чарльз Арангіс 11’
Мусса Діабі 63’
11’ Чарльз Арангіс
25’ Луїс Мурієль
49’ Луїс Мурієль
63’ Мусса Діабі
Українець потрапив до символічних збірних тижня Ліги Європи за версією SofaScore і WhoScored.
Гол і два асисти Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Байєр – 3:2
Поєдинок проти Байєра Маліновський провів розкішно. Хавбек Аталанти забив сам і двічі асистував Мурієлю. До слова, колумбієць отримав найвищі оцінки за тиждень – саме він віддав результативну передачу на Руслана перед своїм дублем.
Нагадаємо, матч-відповідь Байєр – Аталанта у Німеччині відбудеться рівно за тиждень.
Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи – Байєр на голову слабший, але інтрига жива
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