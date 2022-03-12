Украинец попал в символические сборные недели Лиги Европы по версии SofaScore и WhoScored.

Гол и два ассиста Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Байер – 3:2

Поединок против Байера Малиновский провел роскошно. Хавбек Аталанты забил сам и дважды ассистировал Муриелю. К слову, колумбиец получил самые высокие оценки за неделю – именно он отдал результативную передачу на Руслана перед своим дублем.

Напомним, ответный матч Байер – Аталанта в Германии состоится ровно через неделю.

Малиновский выиграл для Аталанты матч Лиги Европы – Байер на голову слабее, но интрига жива

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