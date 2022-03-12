Малиновский после суперматча против Байера попал в символические команды недели в Лиге Европы
06:00 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский продолжает демонстрировать роскошный футбол.
завершено
25’ Луис Муриэль
49’ Луис Муриэль
Чарльз Арангис 11’
Мусса Диаби 63’
11’ Чарльз Арангис
25’ Луис Муриэль
49’ Луис Муриэль
63’ Мусса Диаби
Украинец попал в символические сборные недели Лиги Европы по версии SofaScore и WhoScored.
Гол и два ассиста Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Байер – 3:2
Поединок против Байера Малиновский провел роскошно. Хавбек Аталанты забил сам и дважды ассистировал Муриелю. К слову, колумбиец получил самые высокие оценки за неделю – именно он отдал результативную передачу на Руслана перед своим дублем.
Напомним, ответный матч Байер – Аталанта в Германии состоится ровно через неделю.
Малиновский выиграл для Аталанты матч Лиги Европы – Байер на голову слабее, но интрига жива
SofaScore:
WhoScored:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter