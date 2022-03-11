Аталанта обіграла Байєр (3:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Байєр активніше розпочав матч і закономірно відкрив рахунок. Арангіс спочатку пристрілявся, влучивши в штангу ударом зі штрафного, а за кілька хвилини чітко пробив у нижній кут воріт Муссо метрів з 18-ти.

Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи – Байєр на голову слабший, але інтрига жива

В Аталанті результат зробили Мурієль та Маліновський. Українець забив гол та віддав дві результативні передачі, а колумбієць оформив дубль+асист. Зрештою, гол Мусси Діабі залишає Байєру шанси перед матчем-відповіддю.