Гол і два асисти Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Байєр – 3:2
08:32 - Читать на русском
Аталанта обіграла Байєр (3:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
25’ Луїс Мурієль
49’ Луїс Мурієль
Чарльз Арангіс 11’
Мусса Діабі 63’
11’ Чарльз Арангіс
25’ Луїс Мурієль
49’ Луїс Мурієль
63’ Мусса Діабі
Байєр активніше розпочав матч і закономірно відкрив рахунок. Арангіс спочатку пристрілявся, влучивши в штангу ударом зі штрафного, а за кілька хвилини чітко пробив у нижній кут воріт Муссо метрів з 18-ти.
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В Аталанті результат зробили Мурієль та Маліновський. Українець забив гол та віддав дві результативні передачі, а колумбієць оформив дубль+асист. Зрештою, гол Мусси Діабі залишає Байєру шанси перед матчем-відповіддю.
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