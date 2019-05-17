Чемпіонський матч Маліновського у відеоогляді Андерлехт – Генк – 1:1

У матчі 9-го туру групи чемпіонів ліги Жупіле Генк з Маліновським у складі зіграв унічию з Андерлехтом (1:1) і оформив чемпіонство Бельгії. Дивіться відео голів та огляд матчу Андерлехт – Генк.

Бельгія. Ліга Жупіле. Група чемпіонів, 9-й тур

Андерлехт – Генк – 1:1

Голи: Боласі, 65 – Хейнен, 11

Генк розписав нічию з Андерлехтом і оформив чемпіонство. На гол Хейнена в першому таймі брюсельці відповіли забитим м'ячем Боласі. Відзначимо, що Маліновський провів увесь матч на полі, проте результативними діями не відзначився.

Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості

Оскільки у паралельному матчі Брюгге поступився Стандарду, то Генк автоматично оформив чемпіонство, оскільки відрив зріс до 4 очок перед останнім туром чемпіонату.