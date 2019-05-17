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Чемпіонський матч Маліновського у відеоогляді Андерлехт – Генк – 1:1

17 травня 07:30 1636 Читать на русском
Чемпіонський матч Маліновського у відеоогляді Андерлехт – Генк – 1:1
Андерлехт – Генк – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі 9-го туру групи чемпіонів ліги Жупіле Генк з Маліновським у складі зіграв унічию з Андерлехтом (1:1) і оформив чемпіонство Бельгії. Дивіться відео голів та огляд матчу Андерлехт – Генк.

Бельгія. Ліга Жупіле. Група чемпіонів, 9-й тур

Андерлехт – Генк – 1:1

Голи: Боласі, 65 – Хейнен, 11

Генк розписав нічию з Андерлехтом і оформив чемпіонство. На гол Хейнена в першому таймі брюсельці відповіли забитим м'ячем Боласі. Відзначимо, що Маліновський провів увесь матч на полі, проте результативними діями не відзначився.

Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості

Оскільки у паралельному матчі Брюгге поступився Стандарду, то Генк автоматично оформив чемпіонство, оскільки відрив зріс до 4 очок перед останнім туром чемпіонату.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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