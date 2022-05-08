Маліновський нарешті повернувся в стартовий склад: відеотрансляція матчу Спеція – Аталанта
12:56 - Читать на русском
Спеція приймає Аталанту в рамках 36 туру Серії А. Пряму трансляцію матчу дивіться безпосередньо в цій новині.
Матч Спеція – Аталанта стартує о 13:30 за Києвом. Руслан Маліновський вперше з середини квітня виходить в основі бергамасків. Віктор Коваленко розпочинає в запасі Спеції.
Стартові склади команд:
Спеція: Проведель – Аду, Хрістов, Ерліч, Ніколау, Бастоні – Агудело, Ківіор, Маджоре, Г'ясі – Верде.
Запасні: Антіст, Бертола, Бурабія, Жовко, Зут, Коваленко, Манай, Нгуамба, Реца, Сальседо, Феррер, Шер.
Аталанта: Муссо – де Рон, Джімсіті, Паломіно – Меле, Фройлер, Копмейнерс, Дзаппакоста – Маліновський, Пашаліч – Мурієль.
Запасні: Бога, Деміраль, Міранчук, Міхейле, Пессіна, Россі, Сіссе, Спортьєлло, Хатебур.
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