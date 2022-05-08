Малиновский наконец-то вернулся в стартовый состав: видеотрансляция матча Специя – Аталанта
13:04 - Читати українською
Специя принимает Аталанту в рамках 36 тура Серии А. Прямую трансляцию матча смотрите прямо в этой новости.
16’ Луис Муриэль
Матч Специя – Аталанта стартует в 13:30 по Киеву. Руслан Малиновский впервые с середины апреля выходит в основе бергамасков. Виктор Коваленко начинает в запасе Специи.
Стартовые составы команд:
Специя: Проведель – Аду, Христов, Эрлич, Николау, Бастони – Агудело, Кивиор, Маджоре, Гьяси – Верде.
Запасные: Антист, Бертола, Бурабия, Жовко, Зут, Коваленко, Манай, Нгуамба, Реца, Сальседо, Феррер, Шер.
Аталанта: Муссо – де Рон, Джимсити, Паломино – Меле, Фройлер, Копмейнерс, Дзаппакоста – Малиновский, Пашалич – Муриель.
Запасные: Бога, Демираль, Миранчук, Михэйлэ, Пессина, Росси, Сиссе, Спортьелло, Хатебур.
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