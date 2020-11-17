Андрій Шевченко визначився зі списком гравців, які матимуть шанс вийти на поле в поєдинку 6 туру Ліги націй УЄФА проти Швейцарії.

Зауважимо, що особливого вибору в наставника "синьо-жовтих" не було, адже одразу 7 футболістів протягом останніх днів здали позитивний тест на COVID-19. Це Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віктор Коваленко, Дмитро Різник, Едуард Соболь та Євген Макаренко.

Швейцарія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Таким чином, до заявки на гру потрапили всі наявні гравці, серед них і довикликані представники молодіжки – Олександр Назаренко, Сергій Булеца та Георгій Судаков, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Швейцарія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч Ліги націй:

Воротарі: Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків.

Захисники: Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Микола Матвієнко, Богдан Михайліченко, Юхим Конопля, Валерій Бондар.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Назаренко, Руслан Маліновський, Марлос, Георгій Судаков, Ігор Харатін, Сергій Булеца, Олександр Зінченко, Олександр Зубков.

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораєс.

Матч Швейцарія – Україна стартує о 21:45. Перед заключним туром "синьо-жовті" випереджають суперника на 3 очки. Таким чином, для збереження прописки в дивізіоні А підопічних Шевченка влаштує навіть поразка в один гол, за винятком рахунків 0:1 чи 1:2.

Швейцарія – Україна: анонс матчу Ліги націй УЄФА