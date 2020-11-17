Малиновский, Мораес и Кривцов сдали положительный тест на COVID-19 – проведение матча Швейцария – Украина под вопросом
Сборная Украины понесла очередные потери перед решающим поединком Лиги наций против Швейцарии.
Положительный ПЦР-тест на коронавирус сдал хавбек "сине-желтых" Руслан Малиновский, информирует официальный сайт УАФ. Жуниор Мораес, Сергей Кривцов и тренер по физподготовке Иван Баштовой также имели положительные результаты, однако их ситуация требует уточнения. Все трое недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание.
Швейцария – Украина: официальная заявка "сине-желтых" на решающий матч Лиги наций
УЕФА допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещают участие игроков в командных событиях. Сборная Украины вынуждена ждать вердикта о возможности проведения поединка со Швейцарией. Полчаса назад началось совещание – УЕФА надеется, что игра состоится. Все зависит от решения местных властей.
Напомним, поединок Швейцария – Украина запланирован на сегодня, в 21:45 по киевскому времени.