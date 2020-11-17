Положительный ПЦР-тест на коронавирус сдал хавбек "сине-желтых" Руслан Малиновский, информирует официальный сайт УАФ. Жуниор Мораес, Сергей Кривцов и тренер по физподготовке Иван Баштовой также имели положительные результаты, однако их ситуация требует уточнения. Все трое недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание.

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УЕФА допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещают участие игроков в командных событиях. Сборная Украины вынуждена ждать вердикта о возможности проведения поединка со Швейцарией. Полчаса назад началось совещание – УЕФА надеется, что игра состоится. Все зависит от решения местных властей.

Напомним, поединок Швейцария – Украина запланирован на сегодня, в 21:45 по киевскому времени.

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