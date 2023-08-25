Руслан Маліновський міг перебратися в Шефілд Юнайтед або Евертон. Українець обрав Дженоа.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський цього літа змінив клубну прописку – гравець підписав контракт з італійським Дженоа, повернувшись в Італію з Марселя.

Маліновський провів перше тренування з Дженоа – світлини українця у нових кольорах

Як повідомляє ТаТоТаке, українець міг опинитися в АПЛ. Футболістом предметно цікавився Шеффілд Юнайтед. Ще одним варіантом продовження кар'єри в Англії був Евертон, за який виступає Віталій Миколенко.

"Усі бажання генуезців були максимально конкретними. По-перше, Руслана бачив у своїй команді головний тренер Альберто Джилардіно.

Плюс Руслана підкупило те, що тут будується амбітний проєкт. У Генуї футбольний бум: клуб продав 28 тисяч абонементів на сезон. Ну і, звичайно, тут Русан почуватиметься як удома", – сказав агент Маліновського Сергій Серебренніков.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Дженоа повернулась в Серію А. Перший тур чемпіонату нова команда Маліновського програла Фіорентині (1:4). Варто зазначити, що в Дженоа свого часу працював український фахівець Андрій Шевченко (в період з 2021 по 2022 роки).

Трубін заздрить Луніну, Маліновський у ролі ковбоя та Термінатора, Кривцов з Мессі розпивають шампанське