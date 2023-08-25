Руслан Малиновский мог перебраться в Шеффилд Юнайтед или Эвертон. Украинец выбрал Дженоа.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский этим летом сменил клубную прописку – игрок подписал контракт с итальянским Дженоа, вернувшись в Италию из Марселя.

Малиновский провел первую тренировку с Дженоа – фотографии украинца в новых цветах

Как сообщает ТаТоТаке, украинец мог оказаться в АПЛ Футболистом предметно интересовался Шеффилд Юнайтед. Еще одним вариантом продолжения карьеры в Англии был Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко.

"Все желания генуэзцев были максимально конкретными. Во-первых, Руслана видел в своей команде главный тренер Альберто Джилардино.

Плюс Руслана подкупило то, что здесь строится амбициозный проект. В Генуе футбольный бум: клуб продал 28 тысяч абонементов в сезон. Ну и, конечно, здесь Русан будет чувствовать себя как дома", – сказал агент Малиновского Сергей Серебренников.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Дженоа вернулась в Серию А. Первый тур чемпионата новая команда Малиновского проиграла Фиорентине (1:4). Стоит отметить, что у Дженоа в свое время работал украинский специалист Андрей Шевченко (в период с 2021 по 2022 годы).

Трубин завидует Лунину, Малиновский в роли ковбоя и Терминатора, Кривцов из Месси распивают шампанское