Зі старту на полі з'явився Руслан Маліновський, який у першому матчі оформив гол та два асисти. Наш хавбек був активним, але не забив. На 65 хвилині його замінив Бога, який і відзначився єдиним м'ячем вже у доданий арбітром час.

Аталанта вирвала перемогу над Байєром після провального тайму – Маліновський поступився місцем герою і вийшов в 1/4 ЛЄ

Перемоги вдома (3:2) та на виїзді (1:0) забезпечили Маліновському і Ко прохід у чвертьфінал Ліги Європи сезону 2021/22. Суперник стане відомий вже завтра, 18 березня.