Маліновський крокує у чвертьфінал Ліги Європи: відеоогляд матчу Байєр – Аталанта – 0:1
17 березня 22:23 - Читать на русском
Аталанта здолала Байєр у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ (1:0). Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
90+1’ Жеремі Бога
Зі старту на полі з'явився Руслан Маліновський, який у першому матчі оформив гол та два асисти. Наш хавбек був активним, але не забив. На 65 хвилині його замінив Бога, який і відзначився єдиним м'ячем вже у доданий арбітром час.
Аталанта вирвала перемогу над Байєром після провального тайму – Маліновський поступився місцем герою і вийшов в 1/4 ЛЄ
Перемоги вдома (3:2) та на виїзді (1:0) забезпечили Маліновському і Ко прохід у чвертьфінал Ліги Європи сезону 2021/22. Суперник стане відомий вже завтра, 18 березня.
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