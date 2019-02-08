Маліновський допоміг Генку перемогти Стандард

Генк виявився сильнішим за Стандард у центральному поєдинку 25-го туру чемпіонату Бельгії.

Бельгія, 25-й тур

Генк – Стандард – 2:0

Голи: Самата, 68, 88

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Генк Руслана Маліновського у рідних стінах переграв Стандард. Господарі поля могли виходити вперед вже у дебюті зустрічі, Троссар змарнував вихід віч-на-віч з голкіпером. На 21-й хвилини Маліновський вистрілив зі штрафного – повз ворота. На 32-й хвилині все той же Тросаар влучив у каркас воріт Стандарда. До кінця першого тайму Генк змарнував чимало прекрасних нагод для взяття воріт Гільєрме Очоа.

По перерві Генку все ж вдалося відкрити рахунок. На 69-й хвилині Самата забив свій перший гол у цьому матчі. За декілька хвилин після цього Генк знову влучив у каркас воріт: цього разу Посуело влучив у стійку воріт. На 88-й хвилині Самата оформив дубль та остаточно зняв усі питання щодо переможця у цьому матчі.

Зазначимо, Маліновський провів на полі усі 90 хвилин. Після цієї перемоги Генк набрав 57 очок та посідає перше місце у бельгійському чемпіонаті, Стандард з 43-ма очками на четвертій позиції.

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