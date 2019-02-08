Малиновский помог Генку победить Стандард

Генк оказался сильнее Стандарда в центральном поединке 25-го тура чемпионата Бельгии.

Бельгия, 25-й тур

Генк – Стандард – 2:0

Голы: Самата, 68, 88

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Генк Руслана Малиновского в родных стенах переиграл Стандард. Хозяева поля могли выходить вперед уже в дебюте встречи, Троссар не реализовал выход один на один с голкипером. На 21-й минуте Малиновский выстрелил со штрафного – мимо ворот. На 32-й минуте все тот же Тросаар попал в каркас ворот Стандарда. К концу первого тайма Генк потерял немало прекрасных возможностей для взятия ворот Гильерме Очоа.

После перерыва Генку все же удалось открыть счет. На 69-й минуте Самата забил свой первый гол в этом матче. Через несколько минут после этого Генк снова попал в каркас ворот: на этот раз Посуэло попал в стойку ворот. На 88-й минуте Самата оформил дубль и окончательно снял все вопросы о победителе в этом матче.

Отметим, Малиновский провел на поле все 90 минут. После этой победы Генк набрал 57 очков и занимает первое место в бельгийском чемпионате, Стандард с 43-ю очками на четвертой позиции.

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