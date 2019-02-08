Кравець голом приніс перемогу Кайсеріспору над Фенербахче

Завдяки голу Артема Кравця Кайсеріспор зміг здолати Фенербахче.

Туреччина, Суперліга, 21-й тур

Кайсеріспор – Фенербахче – 1:0

Гол: Кравець, 87

Вилучення: Сольдадо, 45+4, Арслан (друга жовта картка), 90+6

Український нападник потрапив до стартового складу Кайсеріспора на матч 21-го туру турецької Суперліги проти Фенербахче. На 87-й хвилині Артем відзначився голом та приніс мінімальну перемогу своїй команді.

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Через декілька хвилин після забитого м'яча Артема замінили. Зазначимо, Кайсеріспор у другому таймі грав в більшості після вилучення Сольдадо, а на 96-й хвилині Фенербахче й зовсім був змушений догравати поєдинок вдев'ятьох.

Це вже другий м'яч поспіль для Кравця. Тиждень тому він відкрив рахунок у матчі турецької Суперліги проти Єні Малатьяспора. До слова, одноклубник Кравця Кучер зіграв на футбольному полі усі 90 хвилин.

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