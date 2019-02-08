toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Кравець голом приніс перемогу Кайсеріспору над Фенербахче

22:13 864 Читать на русском
Кравець голом приніс перемогу Кайсеріспору над Фенербахче
Кравець голом приніс перемогу Кайсеріспору над Фенербахче / ФК Кайсеріспор

Завдяки голу Артема Кравця Кайсеріспор зміг здолати Фенербахче.

Туреччина, Суперліга, 21-й тур

Кайсеріспор – Фенербахче – 1:0

Гол: Кравець, 87

Вилучення: Сольдадо, 45+4, Арслан (друга жовта картка), 90+6

Український нападник потрапив до стартового складу Кайсеріспора на матч 21-го туру турецької Суперліги проти Фенербахче. На 87-й хвилині Артем відзначився голом та приніс мінімальну перемогу своїй команді.

Зозуля розповів про своє майбутнє в Альбасете та відмовився коментувати суддівські змови

Через декілька хвилин після забитого м'яча Артема замінили. Зазначимо, Кайсеріспор у другому таймі грав в більшості після вилучення Сольдадо, а на 96-й хвилині Фенербахче й зовсім був змушений догравати поєдинок вдев'ятьох.

Це вже другий м'яч поспіль для Кравця. Тиждень тому він відкрив рахунок у матчі турецької Суперліги проти Єні Малатьяспора. До слова, одноклубник Кравця Кучер зіграв на футбольному полі усі 90 хвилин.

Троє українців потрапили до символічної збірної туру в Азербайджані

Теги
Українці за кордоном Відеоновини Кайсеріспор Кайсеріспор Фенербахче Фенербахче Туреччина Олександр Кучер Олександр Кучер Артем Кравець Артем Кравець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
49
хв
Фулхем
14:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук