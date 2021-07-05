Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський планує позбутися давньої болячки і повернутися до початку старту Серії А.

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський може вже найближчим часом лягти на хірургічний стіл, повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo.

Левченко: В Україні завищені очікування від збірної Шевченка

Рішення про хірургічне втручання 28-річний гравець прийме у найближчі дні. Приблизне відновлення після операції займе близько 40 днів. Таким чином Руслан зможе повернутися у футбол в середині серпня. До слова, новий сезон в Серії А стартує 22 серпня.

Нагадаємо, Маліновський зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі – це пошкодження пов'язано з грижею.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро