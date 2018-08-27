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Малиновский ассистом помог Генку вырвать победу и выйти в лидеры, Гент с Яремчуком и Пластуном одолел Локерен

26 августа 23:20 42 Читати українською
Малиновский ассистом помог Генку вырвать победу и выйти в лидеры, Гент с Яремчуком и Пластуном одолел Локерен
Гент с украинцами одержал победу / фото ФК Гент

Состоялись 2 матча 5-го тура чемпионата Бельгии, в которых приняли участие и украинские игроки.

Гент Романа Яремчука и Игоря Пластуна победил Локерен. Яремчук вышел в старте и был заменен на 68-й минуте, Пластун провел на поле весь матч.

В другом матче Генк вырвал победу у Васланд-Беверена. Руслан Малиновский появился на замену при счете 1:2 на 75-й минуте, а уже через 2 минуты отдал голевую передачу с углового. Интересно, что команда украинцам не реализовала два пенальти.

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После этой победы Генк возглавил чемпионат Бельгии с 13 очками. Гент на 6 месте (10 баллов).

Чемпионат Бельгии, 5 тур

Гент – Локерен – 2:1

Голі: Дэвид, 79, Квилитая, 87 – Севальос, 59

Генк – Васланд-Беверен – 3:2

Голы: Жегрова, 20, Самата, 78, Троссард, 90 – Ампома, 67, 74

Нереализованные пенальти: Посуэло 52, Троссард, 66

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Бельгия Главное Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Игорь Пластун Игорь Пластун Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Гент Гент
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