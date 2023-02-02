Марсель з Русланом Маліновським у складі переграв на виїзді Нант, однак українець отримав негативні відгуки.

Маліновський вийшов у стартовому складі Марселя, але отримав незручну позицію ближче до лівого флангу. Українець кілька разів пробив здалеку, але проблем голкіперу Нанта не створив. Обидва голи гості забили після заміни Руслана.

Марсель переміг завдяки курйозному автоголу після ранньої заміни Маліновського – проблему українця засвітили камери

Провідне французьке видання L'Equipe поставило Маліновському за матч найнижчу оцінку в команді – 4 бали.

Журналісти La Provence солідарні з колегами. Два фахівці, які спостерігали за матчем з трибун, поставили Руслану 4, а оглядач біля телеекрана – 5. Середня оцінка 4,3.